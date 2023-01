Le footballeur Benjamin Mendy déclaré non-coupable pour six accusations de viol

La justice vient de rendre son verdict dans l’affaire du procès Benjamin Mendy. Le footballeur a été déclaré non coupable de six accusations de viol et d’une accusation d’agression sexuelle contre cinq femmes.

Le jury du procès du footballeur français Benjamin Mendy, accusé au Royaume-Uni de sept viols, a en partie tranché. Au terme de plusieurs mois d’audience, il a été jugé non-coupable pour six viols. Toutefois, les huit hommes et quatre femmes du jury formé au tribunal de Chester, dans le nord de l’Angleterre, n’ont pas encore fourni de verdict pour un septième. Le jeune homme de 28 ans devra ainsi faire face à un deuxième procès concernant l’accusation de viol d’une femme et de tentative de viol d’une autre.

Le défenseur français, suspendu depuis plus d’un an par Manchester City, était jugé depuis début août. Accusé de sept viols, d’une tentative de viol et d’une agression sexuelle, il risquait la prison à perpétuité. Selon The Guardian, l’ancien international s’est effondré la tête entre les mains après avoir été innocenté à l’unanimité de six chefs de viol et d’une agression sexuelle.

Manchester City a d’ailleurs communiqué sur le sujet : « Le Manchester City FC prend acte du verdict rendu aujourd’hui par le Chester Crown Court, dans lequel un jury a déclaré Benjamin Mendy non coupable de sept chefs d’accusation. Le jury est suspendu pour deux chefs d’accusation et le procès est maintenant terminé. Étant donné qu’il existe des questions ouvertes liées à cette affaire, le Club n’est pas en mesure de commenter davantage pour le moment. »

Les faits reprochés se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile de Prestbury, dans le Cheshire. Il était jugé au côté d’un autre homme, Louis Saha Matturie (sans lien avec l’ancien footballeur Louis Saha), poursuivi de son côté pour six viols et trois agressions sexuelles.