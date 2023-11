Le cofondateur d’Apple, Steve Wozniak, victime d’un AVC

- Publicité-

Le cofondateur d’Apple, Steve Wozniak, a été hospitalisé d’urgence à Mexico dans la nuit de ce mercredi 8 novembre, après avoir été victime d’un accident vasculaire cérébral, a rapporté les médias locaux.

Le scientifique et entrepreneur de 73 ans avait fait le voyage jusqu’à la capitale mexicaine pour participer à un événement du Forum mondial des affaires dans le quartier de Santa Fe ce mercredi, où il était prévu de prendre la parole lors du forum économique international.

Malheureusement, Wozniak, inscrit parmi les conférenciers au World Business Forum 2023, s’est évanoui juste avant son intervention, comme le rapporte la chaîne américaine CNN le 9 novembre.

« Plusieurs personnes de l’équipe de Steve viennent des Etats-Unis dans un jet privé pour s’assurer de ce qui s’est passé et le prendre pour qu’il reçoive un traitement si nécessaire« , rapporte TMZ en espagnol.

Pour rappel, Wozniak a fondé en 1976 la société Apple Computer, aux côtés de Steve Jobs, PDG de longue date d’Apple, décédé en 2011. Leur entreprise a été pionnière en matière d’informatique personnelle et est devenue l’entreprise la plus précieuse au monde, connue pour la conception et les fonctionnalités d’une gamme d’appareils électroniques grand public, notamment les ordinateurs portables et de bureau, ainsi que le téléphone mobile iPhone.