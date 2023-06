Le chancelier allemand Olaf Scholz appelle l’OTAN à renforcer la capacité de défense de l’Ukraine

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a récemment appelé les dirigeants des pays membres de l’OTAN à concentrer leurs efforts sur le renforcement de l’aide militaire à l’Ukraine lors du sommet de Vilnius prévu pour le mois de juillet.

S’exprimant devant le Bundestag, le chancelier allemand Olaf Scholz a mis en avant la nécessité de renforcer l’aide militaire à l’Ukraine face à l’agression persistante de la Russie. Il a rappelé que le gouvernement ukrainien avait lui-même déclaré qu’il n’envisageait pas d’adhérer à l’OTAN tant que la Russie poursuivait ses actions belliqueuses à l’encontre de l’Ukraine.

M. Scholz a souligné que la priorité absolue lors du sommet de Vilnius devrait être le renforcement de la capacité de combat de l’Ukraine. Alors que les tensions restent vives dans la région, il est impératif que l’OTAN apporte un soutien accru à l’Ukraine pour faire face aux défis sécuritaires auxquels elle est confrontée.

- Publicité-

Un moment critique

L’appel de M. Scholz intervient à un moment critique où l’Ukraine fait face à une escalade des hostilités dans l’est du pays, notamment dans les régions de Donetsk et de Louhansk. Les affrontements entre les forces ukrainiennes et les séparatistes soutenus par la Russie se sont intensifiés, mettant en péril la stabilité de la région et les perspectives de paix.

L’OTAN a déjà apporté un soutien à l’Ukraine, notamment par le biais de formations et de conseils militaires, ainsi que par des mesures de dissuasion vis-à-vis de la Russie. Cependant, l’appel de M. Scholz met en évidence la nécessité d’une aide militaire supplémentaire pour renforcer la capacité de défense de l’Ukraine.

Alors que le sommet de Vilnius approche à grands pas, les dirigeants de l’OTAN auront l’occasion de discuter de l’avenir de l’Ukraine et de prendre des mesures concrètes pour renforcer sa capacité de combat. L’appel du chancelier allemand, Olaf Scholz, souligne l’urgence de la situation et met en évidence la nécessité d’une solidarité internationale face à l’agression russe.