« Le championnat espagnol est un peu mort », Al-Khelaïfi cartonne Javier Tebas et le Real Madrid

Dans un entretien accordé à Marca ce mardi, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a taclé sévèrement le Real Madrid et le président de LaLiga.

Ce n’est plus un secret pour personne, la guerre est déclarée entre le PSG et LaLiga. Régulièrement attaqué ces dernières semaines par Javier Tebas, le président de LaLiga, le patron du PSG Nasser Al-Khelaïfi est sorti de ses gonds dans un entretien accordé à Marca ce mardi.

« Qui est Tebas ? Je ne le connais pas. Nous ne nous mêlons pas des affaires d’autres clubs, d’autres championnats ou fédérations, ce n’est pas notre style. Mais je ne vais pas accepter qu’on nous donne des leçons. Je m’en fiche de ce qu’il dit, vraiment, ça fait des années qu’on parle de ça. On a un projet footballistique à construire et on va continuer. Ce qui sort dans les médias ne nous inquiète pas, nous ne perdons pas notre temps avec ça », a-t-il d’abord lancé avant d’enfoncer le clou.

LaLiga est morte selon Nasser Al-Kelaifi

« Tous les ans, tous les étés, c’est pareil. Qu’on ne respecte pas ci, qu’on ne respecte pas ça… On sait ce qu’on peut faire et ce qu’on peut signer, on le sait mieux que lui et personne ne peut nous dire ce qu’on doit faire. Si on le fait, c’est parce qu’on peut. Regardez avec Messi. On nous disait que c’était impossible, au final on a gagné de l’argent avec Messi. Il ne sait rien et il devrait se concentrer sur son championnat qui est un peu mort ».

Le dirigeant qatari a ensuite adressé subtilement un tacle au Real Madrid, qu’il accuse d’être soutenu par l’état espagnol. « En Espagne, l’état soutient certains clubs, plus que nous. Un stade magnifique en centre-ville sans rien payer… Nous, nous payons pour le stade, pour le centre d’entraînement, ils ont plus de soutien. Ce n’est pas juste. Nous payons pour tout ». La guerre ne fait que commencer entre le PSG et l’Espagne. Pour rappel, LaLiga a déposé une plainte contre les parisiens auprès de l’UEFA pour non respect du fair-play financier.