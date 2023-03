Le célèbre « siuuu » de Cristiano Ronaldo s’invite au ski (vidéo)

Le skieur suisse Andri Ragettli a effectué la célébration de Cristiano Ronaldo, le “siuuu” sur une piste de ski.

Andri Ragettli, un champion de ski slopestyle adepte de la descente acrobatique, est également un fervent fan de football. Il adore impressionner ses followers en leur offrant des vidéos toujours plus spectaculaires où il jongle avec un ballon sur les pistes. Récemment, le skieur suisse a encore fait parler de lui en enfilant le maillot d’Al-Nassr, floqué du nom de Cristiano Ronaldo (âgé de 38 ans), pour réaliser une figure remarquable en terminant avec la célébration iconique « siuuu » du quintuple Ballon d’Or.

Cristiano Ronaldo a rejoint Al-Nassr en fin d’année passée, après la rupture de son contrat avec Manchester United. Et le portugais s’est rapidement rendu indispensable pour son nouveau club. L’ancien attaquant du Real Madrid ou encore de la Juventus est déjà le quatrième meilleur buteur de la Saudi Pro League, alors qu’il n’a joué que 6 matches sur 18 cette saison. Le portugais compte 8 réalisations et n’est plus qu’à 5 buts du premier au classement, son coéquipier Talisca.