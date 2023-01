Le Canada officialise sa commande de 88 chasseurs américains F-35

La ministre canadienne de la Défense, Anita Anand, a confirmé, lors d’un point de presse ce lundi, la commande de 88 chasseurs américains F-35 pour remplacer la flotte vieillissante d’Ottawa.

Le gouvernement canadien a confirmé lundi l’achat de 88 chasseurs américains F-35 pour remplacer sa flotte vieillissante, pour un montant de 19 milliards de dollars canadiens (13,2 milliards d’euros), le plus important investissement en 30 ans. Cette commande avait été annoncée en mars dernier par Ottawa.

« Je confirme que le Canada achète le meilleur avion de chasse sur le marché au meilleur prix », a précisé lundi Anita Anand.

« Ce projet revêt une importance accrue au moment où notre monde s’assombrit, avec l’invasion illégale et injustifiable de l’Ukraine par la Russie et le comportement de plus en plus affirmé de la Chine dans la région indo-pacifique », a expliqué la ministre de la Défense, Anita Anand, lors d’un point presse.

« C’est le moment d’assurer la défense de notre pays, y compris de l’Arctique », a ajouté la ministre.

Cette entente conclue avec Washington et les sociétés américaines Lockheed Martin et Pratt & Whitney prévoit que les premiers avions devraient être livrés en 2026 et l’ensemble de la flotte entre 2032 et 2034. Avant le Canada, beaucoup d’autres pays dont l’Allemagne et la Suisse ont aussi fait des commandes de F-35 américain, considéré comme l’avion de chasse actuellement le plus performant.