Le bien-être devient une destination pour la croisière de luxe

MSC Croisières transforme la croisière de luxe en destination de bien-être : suites inspirées de l’hôtellerie haut de gamme, restaurants axés sur l’expérience et un spa renforcé font désormais partie intégrante de l’offre. Le MSC Yacht Club concentre cette approche haut de gamme, tandis que l’Aurea Spa modernise ses protocoles avec des diagnostics assistés par intelligence artificielle et de nouveaux soins prévus à partir de l’été 2026.

Sur les navires, la cabine cesse d’être un simple lieu de repos pour devenir une suite ouverte sur la mer, avec des matériaux soignés et des balcons conçus pour prolonger l’expérience du voyage. À table, l’ambition est de susciter une émotion plutôt que de fournir un service standardisé. Parallèlement, MSC place le bien‑être au cœur de son offre : soins, rituels et espaces de relaxation sont pensés pour rendre le séjour réparateur et personnalisé.

Le profil des passagers évolue. Outre les familles et les habitués, la compagnie attire des couples en quête de calme, des trentenaires cherchant une parenthèse de décompression et des voyageurs solos à la recherche d’un séjour ressourçant. La formule de la croisière — découvrir plusieurs destinations sans défaire ses valises — reste un atout, mais l’expérience à bord pèse désormais autant que les escales.

Le bien‑être embarqué comme destination

L’Aurea Spa, jusqu’alors considéré comme un service complémentaire, est présenté comme une destination à part entière. Les équipes mêlent technologies récentes et pratiques traditionnelles afin d’offrir des parcours sur mesure : détente, récupération, soins esthétiques et moments de calme face à la mer. Les passagers peuvent composer librement leur programme quotidien, sans contrainte horaire imposée.

Parmi les nouveautés annoncées figurent un diagnostic de peau personnalisé réalisé grâce à l’intelligence artificielle, destiné à orienter le choix des soins, et l’introduction du Japanese Head Spa — rituel japonais consacré au cuir chevelu — qui s’installera sur la flotte dès l’été 2026. Côté visage, MSC propose des protocoles développés en partenariat avec la maison britannique Opatra London, axés sur l’hydro‑microdermabrasion pour améliorer l’éclat cutané.

La palette de soins s’enrichit aussi de thérapies de récupération, d’une sélection de thés bien‑être élaborée en collaboration avec Team Dr Joseph et d’une offre de grooming pour hommes incluant soins du cuir chevelu et massages thérapeutiques. « Les voyageurs recherchent des expériences qui leur permettent de ralentir, de se reconnecter à eux‑mêmes et de revenir ressourcés », explique Georg Schmickler, Senior Vice President Onboard Revenues chez MSC Croisières.

Le MSC Yacht Club illustre la déclinaison la plus aboutie de cette stratégie : un « navire dans le navire » avec suites spacieuses, lounges privés, restaurant dédié, solarium et piscine à l’écart. Un service de majordome et de concierge accompagne les hôtes, depuis l’embarquement prioritaire jusqu’aux escales. Les excursions proposées aux clients du Yacht Club sont plus confidentielles et limitées en nombre de participants.

À partir de l’été 2026, les résidents du MSC Yacht Club et les bénéficiaires de l’expérience Aurea recevront une pochette bien‑être inspirée de l’univers Aurea Spa. Entre deux ports, le spa reste accessible à bord et les excursions peuvent être réservées en amont directement sur le site de la compagnie.