Le Bénin n’est en état de belligérance avec aucun autre pays, selon Aurélien Agbénonci

Le ministre des affaires étrangères était face aux députés dans le cadre de la présentation de son budget. A l’occasion, le patron de la diplomatie béninoise a rassuré les parlementaires sur le bon positionnement du Bénin dans le monde.

« Le Bénin n’est en état de belligérance avec aucun autre pays, et qu’il inspire respect dans le monde », a répondu Aurélien Agbénonci suite aux préoccupations des députés sur les relations entre le Bénin et certains pays, comme le Nigéria, et la France. Selon le ministre des affaires étrangères, « le Bénin entretient donc de bonnes relations avec les États, tout en veillant à ses priorités ».

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Iran - - USA Fifa Coupe du Monde Pays de Galles - - Angleterre Fifa Coupe du Monde Tunisie - - France Fifa Coupe du Monde Australie - - Danemark Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Equateur 1 2 Senegal Fifa Coupe du Monde Pays-Bas 2 0 Qatar Fifa Coupe du Monde Portugal 2 0 Uruguay Fifa Coupe du Monde Brésil 1 0 Suisse

A côté de ce bilan positif, le ministre a reconnu qu’il y a encore des défis à relever. Il s’agit entre autres de l’amélioration des services rendus aux béninois de l’étranger et le rayonnement du pays dans le monde.

16 793 972 000 FCFA pour trois programmes phares en 2023

Au parlement, le ministre Aurélien Agbénonci a défendu un budget estimé à 16 793 972 000 pour l’exercice 2023. Ce budget est prévu pour couvrir plusieurs charges, dont celles liées à la mise en œuvre de trois programmes phares.

Le premier programme est intitulé « Pilotage et Soutien aux Services du Ministère » ; le deuxième est relatif à la « Diplomatie et à la Coopération Internationale », tandis que le troisième évoque « l’Attractivité et le Rayonnement du Bénin à l’Extérieur ».