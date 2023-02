Le Bénin exige le retrait « immédiat » des troupes russes d’Ukraine

L’Assemblée générale de l’ONU a adopté jeudi soir une résolution réclamant à nouveau un « retrait immédiat » des troupes russes. Cette résolution a été adoptée avec 141 voix dont le Bénin, tandis que le Mali s’y est opposé.

A l’Assemblée générale de l’ONU, jeudi 23 février, le Bénin est parmi les 141 pays qui ont adopté la résolution exigeant le retrait « immédiat » des troupes russes. La résolution était présentée par l’Ukraine, avec une cinquantaine d’Etats « co-parrains » du texte, dont les pays européens mais aussi le Japon ou la Turquie.

Comme de précédents textes, tous non contraignants, ce projet de résolution réaffirme l' »attachement » à « l’intégrité territoriale de l’Ukraine », « exige » que la Russie « retire immédiatement, complètement et sans condition toutes ses forces militaires du territoire ukrainien à l’intérieur des frontières internationalement reconnues du pays ». Le texte appelle aussi à une « cessation des hostilités » et « souligne la nécessité de parvenir, dans les meilleurs délais, à une paix globale, juste et durable en Ukraine conformément aux principes de la Charte des Nations unies ».

Le Mali soutient la Russie en votant « NON »

Lors de ce vote à l’Assemblée générale des Nations unies, ce texte, non contraignant, a été rejeté par la Russie, la Biélorussie, la Syrie, la Corée du Nord, le Mali, le Nicaragua, et l’Erythrée. De plus, 32 pays, dont la Chine et l’Inde, se sont abstenus.

Un an après comment se positionne le monde sur l'Ukraine ?



141 en faveur

32 abstentions*

7 contre



