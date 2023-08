Le président nigérian Bola Tinubu a répondu présent à l’invitation de Patrice Talon au défilé militaire à l’occasion du 63ème anniversaire d’indépendance du Bénin. A la fin de la cérémonie, le successeur de Muhammadu Buhari a dit tout le bien qu’il pense du Bénin.

Invité d’honneur à la célébration du 63ème anniversaire d’indépendance du Bénin, Bola Tinubu a marqué d’un cachet spécial les festivités. Bien installé à la tribune officielle, aux côtés de Patrice Talon, le président nigérian a savouré les différentes prestations des Forces armées béninoises (Fab).

Les échanges, faits et gestes des deux présidents lors de la cérémonie témoignent à suffisance la parfaite harmonie qui règne désormais entre le Bénin et le Nigéria. De mémoire, cette complicité n’avait pas existé entre Patrice Talon et l’ancien président nigérian Muhammadu Buhari. Avoir Tinubu dans les tribunes du défilé militaire est un gros coup diplomatique à mettre à l’actif de la nouvelle orientation portée par Shegun Bakari

« Le Bénin et le Nigeria sont des jumeaux siamois liés par l’estomac »

Cette proximité retrouvée entre le Bénin et le Nigéria ravi Bola Ahmed Adekunle Tinubu. D’ailleurs, il estime que c’est chose normale car « le Bénin et le Nigeria sont des jumeaux siamois liés par l’estomac ».

Tinubu a été clair. Le Bénin et le Nigéria sont liés et doivent entretenir leurs relations sur tous les plans, surtout économiques. Patrice Talon n’a pas dit le contraire. Il a renchéri les propos de son invité d’honneur.