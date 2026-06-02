Le Bénin amorce un nouveau cap diplomatique avec les premiers déplacements de Romuald Wadagni

En moins d’une semaine après son investiture du 24 mai 2026, Romuald Wadagni a lancé une tournée de cinq capitales sous-régionales, première traduction de sa doctrine diplomatique. Nigeria le 1er juin, Niger et Burkina Faso le 2 juin, Côte d’Ivoire annoncée pour le 4 juin : l’agenda vise voisins difficiles, alliés naturels et partenaires économiques stratégiques, dans un ordre inédit pour un président béninois.

En moins d’une semaine depuis son investiture du 24 mai 2026, Romuald Wadagni a bouclé ou amorcé une tournée de cinq capitales sous-régionales qui constitue la mise en oeuvre immédiate de sa doctrine diplomatique. Nigeria le lundi 1er juin, Niger et Burkina Faso en tandem le mardi 2 juin, Côte d’Ivoire annoncée pour le jeudi 4 juin. L’agenda parle de lui-même : voisins difficiles, alliés naturels, partenaires économiques stratégiques – dans un ordre qui ne ressemble à aucune des séquences diplomatiques inaugurales de ses prédécesseurs béninois.

L’ordre de passage est la première information. Wadagni a choisi Abuja et non Lomé pour son premier déplacement officiel, rompant ainsi avec la tradition qui voulait que le chef de l’État béninois honore d’abord le voisin togo-béninois. Il n’a pas non plus choisi Paris ou Bruxelles. Il a choisi le Nigeria – le premier partenaire commercial du Bénin, la première économie d’Afrique subsaharienne, le pilier de la CEDEAO. Ce geste fondateur a été reconnu à sa juste valeur côté nigérian : Tinubu avait été le premier dirigeant de la sous-région à féliciter Wadagni, dès le 16 avril, et a accepté la visite éclair du lundi 1er juin dans un format aller-retour dans la journée – deux heures à Abuja, puis retour à Cotonou le soir même. Rapide, ciblé, et sans nuit sur place : une prise de contact de premier rang.

Niger et Burkina : le même jour, pour éviter toute hiérarchie

Le mardi 2 juin est la journée la plus stratégiquement calculée de la tournée. Wadagni a choisi de se rendre à Niamey le matin et à Ouagadougou l’après-midi – deux capitales de l’AES, deux chefs d’État avec lesquels le Bénin entretient des relations dégradées depuis deux à trois ans, dans la même journée. Cette simultanéité n’est pas un accident d’agenda. En recevant Tiani et Traoré le même jour, Wadagni évite de créer une hiérarchie symbolique entre les deux pays et leur envoie un message identique : le Bénin veut normaliser, sans choisir.

À Niamey, le résultat est concret et documenté. Le communiqué conjoint signé avec Tiani prévoit la création d’un comité d’experts chargé de préparer la réouverture de la frontière fermée depuis août 2023, avec un délai de quinze jours. Tiani a accepté l’invitation de Wadagni à se rendre à Cotonou pour une visite officielle – date à fixer par voie diplomatique. C’est le premier document conjoint signé entre les deux pays depuis la rupture de 2023.

À Ouagadougou, le protocole a été aussi solennel qu’à Niamey. Traoré attendait Wadagni en personne sur le tarmac, les hymnes des deux pays ont été joués, les honneurs militaires rendus, et une séance de travail élargie aux deux délégations s’est tenue au palais de Koulouba. Aucun communiqué conjoint n’avait encore été rendu public en fin de journée.

Côte d’Ivoire le 4 juin : la visite qui boucle la séquence

La visite à Abidjan auprès d’Alassane Ouattara, attendue pour le jeudi 4 juin selon plusieurs sources concordantes non encore confirmées officiellement par les deux présidences, viendrait boucler la tournée en six jours. Sa position en dernier dans la séquence n’est pas un signal de dépriorisation – c’est au contraire le signe que cette visite n’avait pas besoin d’être précipitée : la relation avec Abidjan est la plus stable de toutes. Ouattara avait envoyé une délégation à l’investiture du 24 mai. Les deux pays entretiennent des liens économiques, sécuritaires et personnels – Wadagni et Ouattara se connaissent depuis les années où le premier était ministre des Finances et interlocuteur régulier de la BCEAO et des institutions régionales.

Ce que la tournée dit de la méthode Wadagni, c’est que la diplomatie n’est pas pour lui un instrument de communication mais un outil opérationnel. En cinq jours, un accord de principe sur la frontière nigérienne, une séance de travail au palais de Koulouba, des engagements économiques à Abuja, et une normalisation protocolaire à Ouagadougou et bientôt Abidjan. Partir tôt, rentrer le soir quand c’est possible, et ne pas repartir sans un résultat mesurable.