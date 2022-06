LdN : Didier Deschamps justifie les mauvaises performances de la France

Défait par la Croatie (0-1) ce lundi, lors de la quatrième journée de la Ligue des Nations, la France enchaîne un quatrième match sans succès dans la compétition. Au micro de TF1 après la rencontre, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a donné les raisons de la mauvaise série de son équipe.

2 défaites et 2 nuls en 4 matchs, c’est le triste bilan de l’équipe de France lors des quatre premières journées de la Ligue des Nations. Surpris par la Croatie (1-0) ce lundi, les Bleus ont officiellement dit adieu au Final Four de la compétition. Des performances inquiétantes à quelques mois du début de la Coupe du Monde au Qatar. Face à la presse après la nouvelle désillusion contre les Croates, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps ne s’est pas alarmé pour autant et a tenté de justifier les contre-performances de son équipe.

“Ce mois de juin a été très difficile et très compliqué par les résultats. On n’avait pas l’énergie suffisante face à des équipes qui en ont eu plus que nous. On n’a pas eu de réussite non plus, la fraîcheur, le physique et le dynamisme n’était pas à notre meilleur niveau. Il y a des enseignements à tirer, mais la répétition des matches a été très dure. Quand la fraîcheur manque, c’est compliqué. Il faut repartir de l’avant pour cette nouvelle saison”, a expliqué le sélectionneur des Bleus, au micro de TF1.

Un rassemblement du mois de juin à oublier donc pour les coéquipiers de Karim Benzema. Les Français devront rapidement se reprendre, en vue de leur prochaine grande échéance : le mondial 2022 au Qatar, où ils défendront leur titre.