LDN:  Allemagne 5-2 Italie, Angleterre 0-4 Hongrie, tous les résultats du mardi

Découvrez les résultats des matchs disputés mardi à travers l’Europe, comptant pour les dernières rencontres de la quatrième journée de la Ligue des nations.

Les derniers matchs de la quatrième journée de la Ligue des nations ont été disputés mardi soir à travers les pelouses européennes. Au Borussia-Park, l’Allemagne a étrillé l’Italie sur le score de 5-2. En difficulté dans son groupe avant le coup d’envoi avec trois sorties sans victoire, la Mannschaft a retrouvé le sourire en s’offrant la Squadra Azzura balayée par la vague offensive allemande.

Avec cette victoire laborieuse, l’Allemagne revient à une longueur du fauteuil de leader gardé par la Hongrie qui est allée faire la part belle en Angleterre (4-0). L’équipe hongroise a en effet donné une leçon de foot aux Anglais qui n’ont plus subi une telle humiliation à domicile depuis le 31 mars 1928 contre l’Ecosse 󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿(1-5).. Si la Hongrie prend la tête du groupe, les Three Lions, qui ont fini à dix après l’expulsion de John Stones à la 82e, voient le Final Four de la Ligue des Nations s’éloigner.

Au sein du Groupe 4, la Belgique a assuré contre la Pologne (1-0) grâce à Batshuayi (16e), alors que les Pays-Bas ont arraché la victoire dans les ultimes secondes face au Pays de Galles (3-2) sur un but de Depay (90+4e).

Tous les résultats de la journée :

Ligue A / Groupe 3 : Allemagne 5-2 Italie, Angleterre 0-4 Hongrie

Ligue A / Groupe 4 : Pays-Bas 3-2 Pays de Galles, Pologne 0-1 Belgique

Ligue B / Groupe 1 : Arménie 1-4 Ecosse, Ukraine 1-1 Irlande

Ligue B / Groupe 3 : Roumanie 0-3 Monténégro, Bosnie-Herzégovine 3-2 Finlande

Ligue C / Groupe 1 : Luxembourg 2-2 Iles Féroé, Turquie 2-0 Lituanie

Ligue D / Groupe 1 : Moldavie 2-1 Andorre, Liechtenstein 0-2 Lettonie