LDC: un supporter grec meurt poignardé, plus de 100 personnes poursuivies

Des violences avaient éclaté la veille d’AEK Athènes-Dinamo Zagreb (troisième tour de qualification aller de la Ligue des champions), coûtant la vie à un supporter grec. Ce mercredi, RMC Sport rapporte que plus de 100 personnes vont être présentées devant le parquet d’Athènes dans le cadre de cette affaire.

Dans la nuit de lundi à mardi, de violents affrontements ont opposé des groupes d’ultras (grec contre croate) en Grèce, à la veille du match AEK Athènes-Dinamo Zagreb comptant pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Selon la police locale, cette rixe a coûté la vie à un supporter grec et au moins huit blessés ont également été dénombrés. Le jeune homme de 22 ans poignardé avait été transporté dans un hôpital athénien avant de succomber à ses blessures.

Dans le cadre de cette affaire, plus d’une centaine de personnes, dont 94 Croates doivent comparaître mercredi devant le parquet d’Athènes, rapporte RMC Sport. Ils sont soupçonnés d’être impliqués dans la mort tragique du jeune homme grec. La police a arrêté jusqu’à présent « 104 personnes dont 94 Croates, six Grecs, un Albanais, un Autrichien, un Bosnien et un Allemand« , a indiqué à l’AFP Konstantina Dimoglidou, porte-parole de la police grecque. Elle a ajouté que « parmi ces 104 personnes, dont la majorité ont moins de 30 ans, figurent cinq hommes arrêtés mardi dans le port d’Igoumenitsa« , à 480km dans le Nord-ouest d’Athènes, alors qu’ils tentaient de quitter la Grèce pour l’Italie.

- Publicité-

Exprimant sa consternation face à ces « incidents épouvantables », l’UEFA s’est vu contrainte de différer ledit match et a fait savoir qu’elle était en pourparlers avec les deux équipes en vue de fixer une nouvelle date pour la tenue de la rencontre, soit le vendredi 18, soit le samedi 19 août.

Articles similaires