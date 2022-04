LdC : Manchester City et Atletico sanctionnés par l’UEFA?

Selon The Indépendant, des sanctions sont à prévoir de la part de l’UEFA à l’encontre de Manchester City et l’Atletico Madrid, après leurs bagarres durant le quart de finale retour de la Ligue des Champions, mercredi.

Mercredi dernier, l’Atletico Madrid est sorti de la Ligue des Champions, après le nul (0-0) contre Manchester City lors du quart de finale retour. Pourtant, lors de cette rencontre, les espagnols ont été largement dominateurs, surtout en deuxième mi-temps. Mais les protégés de Diego Simeone n’ont jamais pu inscrit le but qui aurait changé les choses. D’ailleurs à l’approche de la fin du match, les Colchoneros ont commencé à perdre leur sang-froid, provoquant même une longue bagarre contre les Citizens, qui s’est poursuivie dans les vestiaires à la fin de la rencontre.

Des incidents qui pourraient coûter cher aux deux équipes. Selon The Independant des sanctions sont à prévoir de la part de l’UEFA à l’encontre des clubs et des joueurs. L’écurie espagnole et ses joueurs, ciblés comme instigateur de ces bagarres, sont évidemment ceux qui risquent le plus gros dans cette affaire. Et cela tombe très mal pour les Colchoneros.

En effet, l’Atletico Madrid avait vu quelques jours plus tôt, une partie de son stade fermée par l’UEFA pour le match retour contre City pour le « comportement discriminatoire » de ses supporters lors du match à Manchester la semaine dernière. Une sanction qui a finalement été suspendue quelques heures seulement avant le match de mercredi à la suite d’un recours devant le Tribunal arbitral du sport. Mais cette fois-ci, les Madrilènes ne s’en tireront pas aussi bien.

