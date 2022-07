LdC : le tirage complet du 3è tour préliminaire

Au siège de l’UEFA, à Nyon ce lundi, se tenait le tirage au sort du troisième tour de qualifications de la Ligue des Champions. Plusieurs rencontres intéressantes sont attendues.

Les qualifications pour la Ligue des Champions sont réparties en deux tableaux distincts : la « voie des champions » composée des clubs champions de nations de second rang, et la « voie de la Ligue », où figurent des équipes de grandes nations ayant terminé deuxième ou troisième de leur Championnat respectif. Ce lundi, l’UEFA a effectué le tirage au sort du 3è tour des éliminatoires pour la phase de groupe de l’édition 2022-2023 de la C1, alors que les rencontres du deuxième tour se disputent les deux semaines prochaines.

Ainsi, dans la « voie des champions”, on a une idée des chocs qu’on pourrait voir notamment, Olympiakos (Gre) ou Maccabi Haïfa (Isr) vs Apollon Limassol (Chy), ou encore Qarabag (Aze) ou FC Zurich (Sui) vs Ferencváros (Hon) ou Slovan Bratislava (Slo). Dans l’autre voie, Monaco hérite du PSV, tandis que le Benfica Lisbonne devra se débarrasser du Midtjylland (Dan) ou de l’AEK Larnaca (Chy) pour poursuivre sa course à la phase de groupe de la C1. Les rencontres aller sont prévues pour les 2 et 3 Août alors que les manches retour se disputeront le 9 Août.

Affiches du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions

Voie des champions

Olympiakos (Gre) ou Maccabi Haïfa (Isr) – Apollon Limassol (Chy)

Qarabag (Aze) ou FC Zurich (Sui) – Ferencváros (Hon) ou Slovan Bratislava (Slo)

Ludogorets Razgrad (Bul) ou Shamrock Rovers (Irl) – Dinamo Zagreb (Cro) ou FK Shkupi (Mac)

Sheriff Tiraspol (Mol) ou NK Maribor (Slo) – Viktoria Plzen (Tch) ou HJK Helsinki (Fin)

Bodo/Glimt (Nor) ou Linfield (IrN) – Malmö (Sue) ou Zalgiris Vilnius (Lit)

Etoile rouge de Belgrade (Ser) – Pyunik Erevan (Arm) ou Dudelange (Lux)

Voie de la Ligue

Monaco (Fra) – PSV Eindhoven (P-B)

Dynamo Kiev (Ukr) ou Fenerbahçe (Tur) – Sturm Graz (Aut)

Union Saint-Gilloise (Bel) – Glasgow Rangers (Éco)

Benfica Lisbonne (Por) – Midtjylland (Dan) ou AEK Larnaca (Chy)