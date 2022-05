LdC : le onze type de la compétition, sans Sadio Mané

L’UEFA a dévoilé ce dimanche le onze type de la Ligue des Champions 2021-2022. Vainqueur de la compétition, le Real Madrid est le club le plus représenté.

La Ligue des Champions édition 2021-2022 a pris fin ce samedi avec le sacre du Real Madrid. Les Merengue ont battu Liverpool en finale de la compétition sur le score de 1-0. Vinicius Jr a délivré les siens à l’heure de jeu. Au lendemain de cette rencontre, l’UEFA a dévoilé l’équipe type de la coupe aux grandes oreilles. Sans surprise, la Casa Blanca est le club le plus représenté.

On retrouve ainsi Eder Militão, Thibaut Courtois et Karim Benzema. Finaliste de l’édition 2022, Liverpool n’aligne que Mohamed Salah dans ce onze. Pas de Sadio Mané, pourtant annoncé comme candidat au Ballon d’Or. Pour le reste, il y a Riyad Mahrez et João Cancelo (Manchester City), Robert Lewandowski et Leroy Sané (Bayern Munich), Arnaut Danjuma (Villarreal) ainsi que Sébastien Haller (Ajax Amsterdam) et Reinildo (Lille, puis Atlético de Madrid).

Le onze de la Ligue des Champions

Courtois – Militao, Cancelo, Reinildo – Salah, Dajuma, Mahrez, Sané – Benzema, Lewandowski, Haller