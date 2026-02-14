LDC CAF : Mamelodi Sundowns bat MC Alger 2-0

La nervosité a gagné le banc du MC Alger lors de la rencontre contre Mamelodi Sundowns, samedi. Après l’ouverture du score par les locaux, le coach sud-africain Rhulani Mokwena a montré une réaction vive, particulièrement après le deuxième but inscrit par l’adversaire.

La nervosité a gagné le banc du MC Alger lors de la rencontre contre Mamelodi Sundowns, samedi. Après l’ouverture du score par les locaux, le coach sud-africain Rhulani Mokwena a montré une réaction vive, particulièrement après le deuxième but inscrit par l’adversaire.

Dès le coup d’envoi, on avait perçu un certain agacement chez le technicien, qui s’est intensifié au fil des minutes. Suite au nouveau but encaissé, il a laissé éclater sa colère, multipliant les gestes et les cris depuis la zone réservée aux remplaçants.

La situation a pris une tournure plus musclée lorsque l’entraîneur a pris à partie le quatrième officiel, lui adressant des reproches et contestant plusieurs décisions arbitrales avec vigueur. Ce comportement trahit la pression qui pèse sur cette affiche décisive pour la qualification dans le groupe C.

Banc en ébullition

Sur le terrain, Sundowns a imposé son tempo, bousculant une équipe algéroise en difficulté. Mené au score et clairement dominé par son adversaire, le MCA peine à trouver des solutions, et l’agitation du staff traduit l’inquiétude régnant dans le camp local.

Les échanges très disputés et l’enjeu continental amplifient les tensions autour de cette confrontation. Du côté du public et des officiels, l’intensité du match ne cesse d’augmenter, alors que les décisions arbitrales continuent d’alimenter les débats sur la touche.

La rencontre se poursuit sous haute tension, chaque action et chaque coup de sifflet maintenant l’atmosphère électrique autour des deux équipes.