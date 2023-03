L’avenir des relations UE-Chine lié à la position de Pékin sur la guerre en Ukraine

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a averti que l’attitude de la Chine face à la « guerre de Poutine » en Ukraine sera déterminante pour les relations futures entre l’Union européenne et la Chine. Elle a exprimé cette préoccupation alors qu’elle s’apprête à se rendre à Pékin la semaine prochaine avec le président français Emmanuel Macron.

Ursula von der Leyen a souligné l’importance de la position de la Chine sur la crise ukrainienne pour l’avenir des relations entre l’UE et la Chine. Si Pékin prend une position favorable à Moscou dans le conflit, cela pourrait avoir un impact négatif sur les relations avec l’UE. Cependant, si la Chine choisit de rester neutre ou de soutenir l’UE dans cette crise, cela pourrait aider à renforcer les liens entre les deux parties.

La relation entre l’UE et la Chine a été tendue ces dernières années, en partie en raison de divergences politiques et économiques. Cependant, les deux parties ont cherché à maintenir un dialogue constructif et à travailler ensemble sur des questions telles que le changement climatique et le commerce international. La visite de la semaine prochaine en Chine d’Ursula von der Leyen et d’Emmanuel Macron vise à renforcer ces relations.

En fin de compte, l’attitude de la Chine face à la crise ukrainienne sera un test important pour la relation entre l’UE et la Chine. Si Pékin peut soutenir une résolution pacifique et respectueuse du droit international, cela pourrait aider à rapprocher les deux parties. Mais si la Chine prend parti dans la crise, cela pourrait compromettre les relations à long terme.