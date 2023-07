L’Australie renforce son soutien à l’Ukraine avec des véhicules blindés

- Publicité-

L’Australie a annoncé lors du sommet de l’OTAN en Lituanie son engagement à envoyer une flotte de 30 véhicules blindés d’infanterie Bushmaster supplémentaires à l’Ukraine, renforçant ainsi son soutien au pays en proie à un conflit avec la Russie.

Lors du sommet de l’OTAN, l’Australie a confirmé son soutien renforcé à l’Ukraine en annonçant l’envoi d’une flotte de 30 véhicules blindés d’infanterie Bushmaster pour un montant de 67 millions de dollars. Cette aide vise à renforcer les capacités de défense de l’Ukraine face à la menace persistante que représente le conflit avec la Russie.

Cependant, cette annonce a également suscité des attentes de la part de Kiev concernant la disponibilité des avions de chasse F-18 retirés du service australien. L’Ukraine estime que ces avions pourraient constituer un atout majeur pour contrer la puissance de l’armée de l’air russe. La demande de Kiev souligne les besoins urgents de l’Ukraine en matière de renforcement de ses capacités aériennes.

Le ministre australien de la Défense a répondu en qualifiant la question de la disponibilité des avions de chasse de « beaucoup plus complexe ». Il a souligné les défis logistiques et financiers liés à la remise en service de ces avions et a déclaré que des discussions supplémentaires seraient nécessaires pour évaluer les possibilités d’une telle aide.