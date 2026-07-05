Laurence Ferrari vit dans la villa Scheffer du 16ème arrondissement où Laurent Fabius est né

Le 5 juillet 2026 marque les 60 ans de Laurence Ferrari, l’une des figures les plus reconnues du journalisme audiovisuel français. Depuis ses débuts, cette journaliste de renom a su s’imposer à travers une carrière riche et diversifiée, oscillant entre télévision et radio. Aujourd’hui encore, malgré son emploi du temps chargé, elle trouve refuge dans un cadre privé et prestigieux avec son mari, le violoniste Renaud Capuçon. Leur résidence parisienne, la villa Scheffer, située dans le 16e arrondissement, illustre le contraste entre leur vie publique intense et leur intimité protégée.

Laurence Ferrari, qui a notamment marqué les esprits sur les chaînes CNews et Europe 1, partage sa vie avec Renaud Capuçon, l’un des violonistes français les plus en vue. Ensemble, ils résident dans une propriété discrète et historique qui se dresse au cœur d’un quartier huppé de Paris, loin du tumulte de la capitale. Cette cohabitation entre univers médiatique et artistique donne à leur quotidien une dimension singulière, mêlant exigences professionnelles élevées et moments de sérénité familiale.

La villa Scheffer est une adresse prestigieuse autant par son emplacement que par son passé. Nichée dans le très chic 16e arrondissement, dans le quartier calme et sécurisé de La Muette, cette impasse privée abrite des demeures datant de la fin du XIXe siècle. C’est dans ce contexte architectural et historique que s’installent Laurence Ferrari, Renaud Capuçon et leur fils Eliott, à proximité immédiate du marché de Passy. Cette villa est également célèbre pour être le lieu de naissance de Laurent Fabius, ancien Premier ministre et président du Conseil constitutionnel, conférant à cette adresse une renommée politique autant que résidentielle.

Une villa confidentielle en plein cœur du très chic 16e arrondissement

La villa Scheffer se distingue par sa discrétion, protégée par une grille d’entrée qui marque la séparation entre l’agitation parisienne et le calme abrité de cette voie privée. L’ambiance paisible offre un cadre idéal pour un couple dont la vie professionnelle impose un rythme soutenu avec de nombreux déplacements et obligations publiques. Renaud Capuçon décrit sa maison comme un « havre de paix », particulièrement précieux dans une carrière oscillant entre concerts et tournées. Ce refuge personnel ressemble à un sanctuaire, favorisant le ressourcement nécessaire face à la pression du métier artistique et médiatique.

La maison XVIIIe siècle propose non seulement une atmosphère paisible mais aussi un lien avec le passé historique parisien. C’est dans ce cocon que le couple organise sa vie familiale et conjugale, entre leur travail respectif et l’éducation de leur fils. Laurence Ferrari, connue pour ses interventions dans les débats télévisés et ses analyses politiques, cultive en dehors des plateaux une vie privée tournée vers un équilibre soigneusement préservé. Ce cadre rassurant est le fruit d’une complémentarité entre deux univers professionnels très différents mais unis par un profond respect mutuel.

Le duo conjugue des talents exceptionnels qui se reflètent dans leurs carrières respectives. Laurence Ferrari évoque ainsi l’admiration qu’elle porte à la virtuosité de son mari, capable de « transcender les partitions » grâce à un travail quotidien rigoureux. En retour, Renaud Capuçon souligne la force et l’aura de sa compagne, capable de mobiliser des équipes et de faire preuve d’une discipline remarquable, qualités essentielles dans le milieu médiatique exigeant où évolue la journaliste. Leur relation se fonde sur une complémentarité loin d’être fusionnelle, entre différences d’intérêts et partage des valeurs.

Entre Paris et la Savoie, deux refuges pour se ressourcer

Si la villa Scheffer constitue leur résidence principale, Laurence Ferrari reste profondément attachée à ses racines savoyardes. Chaque été, elle retrouve Aix-les-Bains, ville où la maison familiale fait face au lac du Bourget. Ce retour aux sources est pour elle un moment de restauration intime et familiale. Elle y retrouve sa famille proche, notamment son père et ses sœurs, dans un environnement qui nourrit son équilibre personnel depuis l’enfance. Les activités traditionnelles comme le ski, la natation et la voile sur le lac constituent les souvenirs marquants de sa jeunesse dans cette région alpine.

Ces séjours dans sa région d’origine permettent à la journaliste et à sa famille de renouer avec un rythme plus calme, loin du tumulte parisien. Laurence Ferrari évoque les plaisirs simples de ses promenades en montagne ou ses découvertes des marchés locaux, où elle apprécie particulièrement acheter du beaufort dans les fermes environnantes. Ces moments de simplicité traditionnelle contrastent avec son quotidien de journaliste engagée.

Les projets à long terme du couple témoignent d’une certaine diversité dans les aspirations géographiques. Laurence Ferrari envisage de profiter de sa retraite au bord du lac Léman, tandis que Renaud Capuçon se dirige plutôt vers des territoires plus méridionaux, comme la Provence ou la Corse. En attendant, leur demeure parisienne demeure le lieu central de leur vie, un ancrage privé et historique dans lequel ils trouvent un équilibre entre leur carrière publique et leur intimité familiale.