L’astuce du riz pour nettoyer le fond des bouteilles et thermos sans effort

Incontournables dans les maisons, les bouteilles et les thermos sont quotidiennement utilisés, soit pour garder de l’eau lors d’une promenade, pour une séance de sport ou pour mettre du café pour le boulot. Cependant, leur entretien semble être un peu difficile. C’est pourquoi nous proposons une astuce imparable à base de riz pour faciliter la tâche.

L’utilisation des bouteilles et des thermos sont très utiles et pratiques aujourd’hui. Mais lorsqu’ils ne sont pas bien entretenus ou lavés, ils peuvent rapidement dégager des odeurs désagréables et laisser des germes nocifs pour la santé. En effet, si vous remarquez qu’il y a une concentration de résidus collés à l’intérieur de votre bouteille ou de thermos, il est préférable de les laisser tremper au préalable quelques minutes dans de l’eau tiède afin que toute la saleté ressorte en douceur. Découvrez alors dans cet article une technique géniale d’entretien.

Ingrédients

Grains de riz

Eau

Liquide vaisselle

Un entonnoir (facultatif)

Mode d’emploi

A l’aide d’un entonnoir, versez une poignée de grains de riz dans le fond de la bouteille en verre. Ajoutez une demi-tasse d’eau tiède, selon la taille de la bouteille ou du thermos. Versez quelques gouttes de liquide vaisselle. Fermez le flacon et laissez agir quelques minutes. Remuez bien pour que les grains de riz atteignent tous les coins difficiles à atteindre.

Le riz va agir comme un parfait exfoliant, tandis que le liquide vaisselle va nettoyer en profondeur. Videz ensuite la bouteille et rincez-la bien. Puis, passez au séchage à l’aide d’un chiffon propre. Votre bouteille sera parfaitement propre et désodorisée.