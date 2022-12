L’astuce de la casserole pour laver vos chiffons de cuisine

Pour sécher la vaisselle comme les mains, les torchons ont une place de choix dans la cuisine. Toutefois, peu importe s’ils sont en cotons, en synthétiques ou en microfibres, le constat est le même : ils se tachent très rapidement. Taches de tomate et salissures, mais également mauvaises odeurs, peuvent rendre les torchons inutilisables. Après certains lavages, vos torchons ne sont pas propres ? Essayez cette nouvelle astuce.

Le torchon est le linge qu’on retrouve dans toutes les cuisines et qu’on dégaine sans même s’en rendre compte ! Très sollicité au quotidien, il est aussi plus exposé aux microbes et aux taches (tenaces). Et souvent, on se demande comment le laver… voire le récupérer ! Nous vous proposons cette technique pour laver vos torchons et les préserver dans le temps.

Voici les étapes à suivre :

Tout d’abord, prenez une grande casserole et remplissez-la d’eau chaude. Elle doit occuper les 2/3 de son volume.

Mettez-la sur la cuisinière et plongez-y tous les chiffons sales.

Ensuite, versez dans la casserole une tasse de vinaigre blanc, un peu de liquide vaisselle et une tasse de bicarbonate de soude.

Laissez bouillir pendant environ 5-8 minutes. N’oubliez pas de remuer les torchons fréquemment.

Puis, retirez les torchons et essorez-les minutieusement.

Lorsqu’ils ont un peu refroidi dans l’évier, frottez-les vigoureusement.

Enfin, mettez-les dans le tambour dans la machine à laver et lancez le programme adéquat. Vous pouvez également les laver à la main, si vous ne disposez pas de machine à laver.

Après un tel traitement, vos torchons seront comme neufs. Plus aucune trace de taches disgracieuses, de bactéries ni d’odeurs désagréables. Les voilà à nouveau prêts à l’emploi !

Cependant, il faut noter que si le nettoyage est important, il est également utile de changer les torchons régulièrement, surtout s’ils sont vraiment usés. Mais évidemment, le fait de les laver souvent et d’en prendre soin correctement les aidera à durer dans le temps. N’hésitez pas non plus à les troquer de temps en temps contre des essuie-tout en papier : ils absorbent parfaitement l’humidité et peuvent être une alternative utile aux chiffons.