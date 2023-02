L’astuce bête pour avoir des toilettes qui sentent bon

Les mauvaises odeurs ont vite tendance à s’inviter dans les toilettes et il est inutile d’expliquer pourquoi ! Malgré un brin de ménage régulier, il semble parfois que les odeurs sont incrustées et l’on ne sait plus quoi faire pour aller aux toilettes sans appréhender le moment où l’on ne pourra plus être en apnée et qu’on sera obligé de respirer ! Ne vous inquiétez pas, on a ce qu’il vous faut pour qu’une bonne odeur y règne tout le temps.

Après avoir terminé le papier hygiénique, le premier reflexe est de jeter le rouleau. Or son recyclage est pourtant possible. Les enfants aiment le manipuler pour bricoler. Non seulement ça, il est aussi possible de l’utiliser pour désodoriser les toilettes.

Prenez le rouleau en carton et un briquet. Puis, approchez très soigneusement la flamme d’une partie du bord du rouleau. Assurez-vous qu’il n’y a pas de résidus de papier toilette sur le rouleau de carton avant de commencer. Le rouleau va prendre feu mais il ne va pas brûler entièrement en quelques secondes.

Ce que vous devez faire, c’est de refaire le procédé avec les bâtons d’encens. Pour cela, vous devez enflammer une face haute du rouleau, puis souffler sur la flamme et laisser brûler doucement le rouleau. La fumée produite emprisonne toutes les mauvaises odeurs présentes dans la salle de bain et ne laisse pas l’odeur typique du papier brûlé.

Il faut être très prudent pendant la procédure. Comme les différents types de carton peuvent être plus ou moins inflammables, la meilleure chose à faire est d’essayer cette astuce dans un évier pour avoir de l’eau à portée de main.

Pour plus de sécurité, les rouleaux doivent être brûlés dans une zone sûre et à l’écart des matériaux combustibles afin d’éviter le développement des flammes par les courants d’air. Un bidet, un lavabo ou une baignoire font très bien l’affaire.