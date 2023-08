Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a affirmé lors d’une conférence sur la sécurité à Moscou que les ressources militaires de l’armée ukrainienne étaient « quasiment épuisées ».

La situation en Europe de l’Est demeure tendue, avec l’Ukraine et la Russie au centre de préoccupations internationales. Dans ce contexte, les récentes déclarations du ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, ont jeté une lumière crue sur l’état des ressources militaires ukrainiennes. Lors d’une conférence sur la sécurité à Moscou, Choïgou a déclaré que l’armée ukrainienne était « quasiment épuisée » sur le plan des ressources.

Ces propos ont conduit certains observateurs à se demander si cette déclaration était une tentative de manipulation de l’opinion publique internationale. Il convient de noter que ces déclarations surviennent alors que l’Ukraine a reçu un soutien important de la part de l’Occident. Cependant, malgré ce soutien, Sergueï Choïgou a souligné que Kiev n’obtenait « pas de résultat » sur le terrain. Cette remarque soulève la question de l’efficacité des actions militaires menées par l’armée ukrainienne et de la situation réelle sur le terrain.

Dans le même temps, il est important de rappeler que la Russie n’est pas exempte de défis et d’interrogations concernant l’efficacité de ses propres opérations militaires. Les avancées sur le terrain pourraient être plus complexes qu’il n’y paraît, et il est essentiel d’obtenir une perspective équilibrée sur la situation.