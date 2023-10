L’armée israélienne confirme avoir touché une église dans un raid à Gaza

- Publicité-

Dans un communiqué ce vendredi, Tsahal a confirmé avoir touché une église dans un raid visant « le centre de commandement d’un terroriste du Hamas ». Le premier bilan fait état de plusieurs morts et blessés.

Tsahal a confirmé avoir touché une église grecque orthodoxe à Gaza lors d’un raid visant le « centre de commandement d’un terroriste du Hamas ». Cette frappe a eu des conséquences tragiques pour les déplacés qui s’abritaient dans l’enceinte de l’église.

Le ministère de l’intérieur gazaoui a rapporté que de nombreux déplacés avaient été tués et d’autres blessés dans cette attaque. Selon des témoins, la frappe semble avoir visé une cible à proximité du lieu de culte.

L’armée israélienne a précisé qu’il visait un « centre de commandement et de contrôle d’un terroriste du Hamas impliqué dans des tirs de roquettes et de mortiers vers Israël ». Le porte-parole de l’armée israélienne a ajouté que le mur de l’église avait été endommagé et qu’ils enquêtaient sur les informations concernant les victimes.

Cette tragédie soulève une nouvelle fois les préoccupations quant à l’utilisation de zones peuplées par des civils par les groupes armés, ainsi que l’impact dévastateur des conflits sur les populations civiles.