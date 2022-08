L’armée américaine survole ses alliés de l’Europe du Sud-Est

L’armée américaine a survolé ce lundi, ses alliés de l’Europe du Sud-Est. Un acte pour réitérer son engagement ferme aux côtés de ses alliés de l’OTAN dans un contexte d’hostilités en Ukraine.

Deux avions de l’armée américaine ont survolé lundi plusieurs pays en Europe du Sud-Est, une nouvelle démonstration de force pour souligner « l’engagement » des Etats-Unis aux côtés des membres de l’Otan sur fond de guerre en Ukraine, a annoncé le commandement américain. Lundi après-midi, les bombardiers du type B-52 Stratofortress basés au Royaume-Uni « effectueront des survols à basse altitude du Sud-Est de l’Europe », a expliqué l’armée dans un communiqué.

Les avions ont d’abord survolé Skopje, capitale de la Macédoine du Nord, observés par plusieurs dizaines de passants. « J’espère que ce survol signifie un soutien et une certaine stabilité, une situation stable pour nous, membre de l’Otan, et pour nos voisins », a commenté Bojan Stojanovski, 36 ans. Les B-52 sont ensuite passés en Albanie voisine pour survoler à Tirana la place Skenderbeg. Après l’Albanie, les avions ont longé la côte du Monténégro avant de survoler finalement vers la ville croate Dubrovnik.

« Le but de chaque survol est de démontrer l’engagement et l’assurance des États-Unis envers les alliés et partenaires de l’Otan situés en Europe du Sud-Est », selon Air Force, alors que la guerre en Ukraine va entrer dans son septième mois avec peu d’espoir de paix.

En juin, deux avions de chasse F35 ont déjà survolé les pays baltes, où l’Otan a également renforcé sa présence sur le terrain.