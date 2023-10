L’Argentine annonce l’évacuation de ses ressortissants d’Israël

- Publicité-

Un premier vol d’évacuation en provenance d’Israël a atterri à Buenos Aires ce dimanche, marquant le début d’une série de vols de rapatriement destinés à rapatrier environ 1 500 Argentins et binationaux suite à l’attaque du Hamas. L’avion, spécialement affrété pour l’occasion, a transporté 246 passagers, principalement des lycéens.

Après des jours d’incertitude et d’inquiétude, un rayon d’espoir a éclairé la journée de dimanche alors qu’un vol d’évacuation en provenance d’Israël a touché le sol argentin. La décision de rapatrier des citoyens argentins et binationaux suite à l’attaque du Hamas a été accueillie avec un profond soulagement, en particulier par les familles des lycéens présents à bord de cet avion.

L’avion, spécialement affrété pour cette mission, a transporté 246 passagers, principalement des lycéens argentins qui se trouvaient en Israël pour une variété de programmes éducatifs. Les familles des étudiants avaient attendu anxieusement leur retour, craignant pour leur sécurité dans la région en proie à des tensions. L’atterrissage de cet avion à Buenos Aires a été le début d’un processus d’évacuation qui devrait durer plusieurs jours pour permettre le retour de tous les Argentins concernés.

La communauté juive d’Argentine, la plus importante d’Amérique latine avec plus de 250 000 membres, s’est mobilisée pour soutenir ces rapatriements. Des bénévoles, des organisations caritatives et des membres de la communauté ont collaboré pour accueillir chaleureusement les passagers à leur arrivée à l’aéroport. Ce geste de solidarité a été salué par de nombreux observateurs, démontrant l’unité et la solidarité de la communauté dans des moments de crise.