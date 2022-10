L’Arabie saoudite, pays désertique, désigné pour accueillir les Jeux asiatiques d’hiver en 2029

L’Arabie saoudite a été désignée pour l’organisation des Jeux asiatiques d’hiver de 2029 a annoncé, mardi, le Conseil olympique d’Asie (OCA). L’immense pays, majoritairement occupé par des étendues désertiques, fera construire au nord-ouest une énorme mégapole pour accueillir l’événement.

L’Arabie saoudite a été désignée pour accueillir les Jeux asiatiques d’hiver de 2029 à Neom, une future mégapole futuriste en construction dans le nord-ouest du royaume désertique, a annoncé le Conseil olympique d’Asie (OCA), mardi 4 octobre.

The deserts & mountains of #SaudiArabia will soon be a playground for Winter sports!#NEOMTrojena city has been unanimously chosen to host the 2029 #AsianWinterGames by delegates at the #41stGeneralAssembly. #Announcement @saudiolympic @NEOMTROJENA pic.twitter.com/sH154g2LUI