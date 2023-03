L’Arabie saoudite annonce la date officielle du début du Ramadan pour 2023

La Haute Cour de Justice de l’Arabie saoudite a annoncé officiellement la date du début du mois sacré de Ramadan pour 2023. Après des heures d’observation du croissant lunaire, il a été déclaré que le Ramadan commencera le jeudi 23 mars 2023 en Arabie saoudite.

Selon l’agence saoudienne de presse (SPA), mercredi 22 mars 2023 sera le dernier jour du mois de Sha’ban, et le jeudi 23 mars 2023 marquera le début du mois béni de Ramadan 1444/2023. La Haute Cour de Justice a confirmé que le croissant lunaire n’a pas été aperçu lors de l’observation, ce qui signifie que le Ramadan débutera le jeudi.

Le Ramadan est le mois le plus sacré de l’année pour les musulmans, qui observent un jeûne quotidien du lever au coucher du soleil. C’est aussi une période de prière, de méditation et de réflexion spirituelle. Cette année, en raison de la pandémie de Covid-19, de nombreux pays ont mis en place des restrictions pour éviter les rassemblements et les foules lors des prières de groupe, qui sont une partie importante de la célébration du Ramadan.

La date officielle du début du Ramadan en Arabie saoudite a été annoncée avec l’espoir que cette période sacrée sera célébrée en toute sécurité malgré les défis posés par la pandémie. Les musulmans du monde entier se préparent pour le Ramadan, et cette annonce de l’Arabie saoudite marque le début de la saison des célébrations pour des millions de personnes dans le monde entier.