Languette en plastique sous le bouchon des bouteilles d’huile : pourquoi ne faut-il plus la jeter ?

Si vous cuisinez souvent avec de l’huile en petites bouteilles, vous avez sans doute remarqué qu’un anneau en plastique se trouve sous le bouchon de votre bouteille d’huile. Alors qu’on pourrait penser qu’il est bon à mettre à la poubelle, retrouvez son utilité dans cet article.

Vous avez sans doute déjà remarqué plusieurs fois des petites languettes en plastique sur les bouteilles d’huile. Peut-être même que vous les avez ignorées, pensant qu’elles ne servaient à rien de plus qu’à compliquer l’ouverture de la bouteille. Eh bien, détrompez-vous ! Ces languettes ont une utilité bien réelle et peuvent vous faciliter la vie en cuisine. Alors, avant de les jeter à la poubelle, découvrez pourquoi elles méritent d’être conservées.

Une languette avec un double rôle

La languette joue un rôle important dans le processus de conservation de l’huile. Elle agit comme un scellé hermétique, empêchant l’air de pénétrer à l’intérieur de la bouteille. L’air peut être néfaste pour l’huile, car il peut accélérer son oxydation et altérer sa saveur. Elle assure une meilleure préservation de l’huile et prolonge sa durée de vie.

Contrôle de la quantité d’huile à utiliser

Quand on souhaite préparer une recette qui ne demande qu’un filet d’huile, il est parfois difficile de contrôler la quantité qui s’écoule de la bouteille. Résultat, on finit toujours par en mettre plus qu’il n’en faut. Mais grâce à la languette en plastique qui se trouve à l’intérieur de la bouteille, en dessous du bouchon, ce problème sera très vite résolu.

En effet, le petit anneau permet de bloquer partiellement le bec de la bouteille, et donc, de contrôler plus facilement, la quantité d’huile à verser. Ainsi, on pourra verser ce liquide sans en perdre une seule goutte. Plutôt pratique, non !?

Toutefois, veillez à ne pas appuyer trop fort sur la languette pour ne pas l’enfoncer à l’intérieur de la bouteille. Pour ce faire, il suffit de presser délicatement et légèrement.

Éviter les éclaboussures d’huile et le gaspillage

Il vous est certainement déjà arrivé de verser de l’huile dans une poêle ou sur les aliments à cuire, quand tout à coup, accidentellement, vous avez appuyé de manière trop vigoureuse sur la bouteille, versant au passage une trop grande quantité d’huile. Résultat ? Vous vous retrouvez avec des éclaboussures un peu partout, sur vos vêtements et sur la plaque de cuisson notamment.

Il suffira dans ce cas, de retirer tout simplement l’anneau et le remettre par la suite à l’envers, pour prévenir tout risque de gaspillage ou d’éclaboussures. Ainsi, vous réaliserez des économies et éviterez ce type d’accident.

