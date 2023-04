Lancement des manœuvres militaires internationales « Aurora 23 » en Suède

- Publicité-

Plus de 26 000 soldats de 14 pays, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne, participent aux manœuvres militaires internationales « Aurora 23 » en Suède. L’objectif de ces manœuvres est de renforcer la capacité opérationnelle conjointe de l’armée en cas d’attaque potentielle en Suède et de maintenir la stabilité de la région.

Les manœuvres « Aurora 23 » ont débuté lundi en Suède avec la participation de plus de 26 000 soldats venant de 14 pays différents. Ces manœuvres ont pour objectif de renforcer la coopération militaire internationale et d’améliorer la capacité opérationnelle conjointe des forces armées en cas d’une éventuelle attaque en Suède. Le général de brigade suédois Stefan Andersson, qui dirige ces manœuvres, a souligné que ces dernières sont les plus importantes menées sur le sol suédois depuis 1989.

Les manœuvres « Aurora 23 » permettront également aux forces armées des pays participants de renforcer leur préparation et leur coordination dans des scénarios de crise complexes. Ces manœuvres militaires se dérouleront jusqu’au 11 mai et impliquent des exercices de terrain, des simulations de cyberattaques et des exercices de logistique.

Les manœuvres militaires internationales « Aurora 23 » représentent une occasion pour les forces armées de différents pays de renforcer leur coopération et de mieux se préparer à des scénarios de crise complexes. Ces manœuvres contribuent également à maintenir la stabilité dans la région et à renforcer la sécurité collective en Europe.