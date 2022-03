« L’amitié entre la Russie et la Chine est solide comme le roc… et ne tolérerait pas l’ingérence de tiers »

Alors que la Russie est sanctionnée par les occidentaux pour son opération militaire en Ukraine, et que prudence de la Chine laisse croire à certains que Pékin abandonne progressivement son allié russe, les autorités chinoises ont répondu et affiché leur attachement aux relations avec Moscou.

Lors d’une conférence de presses, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a souligné lundi que l’amitié entre Pékin et Moscou était toujours très forte, malgré la condamnation internationale de l’opération russe en cours en Ukraine. La Chine a semblé jouer la carte de la prudence et de la neutralité dans les sanctions contre Moscou et a refusé de condamner l’action d la Russie comme l’ont appelé les occidentaux.

« L’amitié entre les deux peuples est solide comme le roc et les perspectives de coopération future des deux parties sont très vastes », a déclaré Wang lors d’un point de presse annuel. Mais il a déclaré que la Chine était « disposée à travailler avec la communauté internationale pour mener à bien la médiation nécessaire, si nécessaire ».

Le chef de la diplomatie chinoise a également décrit les relations sino-russes comme « la relation bilatérale la plus cruciale au monde », qui « contribue à la paix, à la stabilité et au développement dans le monde ». Selon lui, l’engagement entre les deux puissances démontre « clairement et sans équivoque au monde » que les deux pays « s’opposent conjointement à la renaissance de la mentalité de guerre froide et à l’alimentation des confrontations idéologiques ».

Wang a également déclaré que l’alliance informelle « ne tolérerait pas l’ingérence de tiers », dans un avertissement aux États-Unis et à leurs alliés occidentaux qui, ces derniers jours, ont fait pression sur la Chine pour qu’elle joue un rôle plus actif dans la médiation du conflit.