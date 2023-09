L’Allemagne s’apprête à fournir 50 drones marins à l’Ukraine pour 400 millions d’euros

- Publicité-

L’Allemagne s’est engagée à fournir à l’Ukraine une flotte de 50 drones marins dans le cadre d’une initiative visant à renforcer la capacité de surveillance et de défense du pays. Selon le ministère allemand de la Défense, cette assistance s’élève à environ 400 millions d’euros et sera livrée dans les plus brefs délais.

Ces drones marins joueront un rôle crucial dans la surveillance des zones côtières et des eaux territoriales de l’Ukraine, renforçant ainsi la sécurité maritime et la capacité de défense du pays. L’Ukraine, qui fait face à des défis sécuritaires majeurs, a bénéficié du soutien de plusieurs pays partenaires pour renforcer ses forces armées et sa posture de défense.

Cette décision de l’Allemagne de fournir des drones marins à l’Ukraine témoigne de l’engagement continu de la communauté internationale à soutenir la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine, notamment face aux tensions persistantes dans la région.

L’Allemagne rejoint ainsi d’autres nations qui ont apporté leur soutien à l’Ukraine sous forme d’assistance militaire et technique.