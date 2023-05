L’Allemagne annonce une aide militaire de 2,7 milliards d’euros à l’Ukraine

- Publicité-

Samedi dernier, le ministre de la Défense allemand, Boris Pistorius, a annoncé dans un communiqué que l’Allemagne allait fournir une aide militaire de 2,7 milliards d’euros à l’Ukraine. Cette aide vise à soutenir l’armée ukrainienne dans le conflit qui l’oppose à la Russie depuis plusieurs années. Le gouvernement allemand a décidé d’inclure dans cette aide la livraison de nombreux chars, blindés et systèmes de défense anti-aérienne.

Le ministre de la Défense a souligné l’importance de cette aide en ces termes : « Nous souhaitons tous la fin rapide de cette guerre atroce de la Russie contre le peuple ukrainien, mais malheureusement elle n’est pas en vue. C’est pourquoi l’Allemagne apportera toute l’aide qu’elle pourra, aussi longtemps que nécessaire ».

La fourniture de cette aide militaire est un geste fort de la part de l’Allemagne, qui montre ainsi son engagement à soutenir l’Ukraine dans sa lutte contre la Russie. Ce geste a été salué par les autorités ukrainiennes, qui ont exprimé leur gratitude envers l’Allemagne.

Cette aide militaire de 2,7 milliards d’euros témoigne de l’engagement de l’Allemagne en faveur de la paix et de la stabilité en Europe. En fournissant cette aide à l’Ukraine, l’Allemagne contribue à renforcer la sécurité de l’Europe et à défendre les valeurs de liberté et de démocratie qui sont au cœur de l’Union européenne.