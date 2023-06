L’Allemagne annonce le déploiement de 4000 soldats en Lituanie

L’Allemagne a annoncé ce lundi, son intention de déployer une brigade renforcée en Lituanie, portant ainsi son contingent militaire à 4000 soldats dans le pays balte. Cette décision vise à renforcer le flanc oriental de l’OTAN et à témoigner de l’engagement continu de l’Allemagne envers la sécurité collective de l’alliance.

L’Allemagne a fait part de sa volonté d’accroître sa présence militaire en Lituanie, en annonçant le déploiement de 4000 soldats supplémentaires dans le pays balte. Cette décision intervient dans le cadre des efforts continus de l’OTAN pour renforcer son flanc oriental et garantir la sécurité des pays membres dans la région. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré que son pays était prêt à déployer une brigade robuste en Lituanie, témoignant ainsi de son engagement envers la défense collective de l’alliance.

Ce déploiement représente une augmentation significative du contingent allemand actuellement présent en Lituanie, qui compte environ 850 soldats. La présence renforcée de l’Allemagne enverra un signal fort à la Russie et démontrera l’unité et la solidarité des membres de l’OTAN face aux défis sécuritaires régionaux. Il est important de souligner que ce déploiement ne vise pas à provoquer des tensions, mais plutôt à prévenir toute escalade potentielle en renforçant la dissuasion collective, selon Berlin.

Le ministre Pistorius a toutefois souligné que certaines conditions devaient être remplies avant que le déploiement puisse avoir lieu. Il a insisté sur l’importance d’avoir une infrastructure adéquate en place pour soutenir les soldats allemands et garantir leur efficacité opérationnelle. De plus, le déploiement devra être en conformité avec les plans de l’OTAN afin de maintenir la cohésion et la coordination au sein de l’alliance.