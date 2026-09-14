LaLiga: le groupe du Real Madrid pour affronter Elche

Après avoir parfaitement lancé sa saison en Liga, le Real Madrid se déplace sur la pelouse d’Elche ce mardi soir avec l’ambition de poursuivre son rythme infernal. José Mourinho pourra compter sur un groupe quasiment au complet pour cette nouvelle échéance.

Le Real Madrid veut poursuivre sur sa lancée. Avec quatre succès en cinq journées de Liga, les Merengues ont réalisé un début de championnat convaincant et doivent désormais confirmer face à Elche, mardi soir. Une nouvelle victoire permettrait aux hommes de José Mourinho de rester au contact du FC Barcelone dans la course au sommet.

Les Madrilènes abordent ce déplacement avec le plein de confiance après leur démonstration contre le Rayo Vallecano. Victorieux 4-1 lors de la précédente journée, ils ont affiché une efficacité offensive qui devra encore être au rendez-vous à Elche. Pour cette rencontre, Mourinho dispose de la grande majorité de ses joueurs. Le technicien portugais doit néanmoins composer avec trois absences déjà connues : Rodrygo, Ferland Mendy et Éder Militão, toujours à l’infirmerie.

En revanche, plusieurs éléments récemment touchés ont suffisamment récupéré pour rester à disposition. Aurélien Tchouaméni, Endrick et Raúl Asencio figurent ainsi dans le groupe après avoir connu des pépins physiques en début de saison.

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Le groupe du Real Madrid: