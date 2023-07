L’Algérie et la Chine signent 19 accords de coopération et mémorandums

- Publicité-

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a conclu une visite officielle en Chine avec son homologue chinois Xi Jinping, au cours de laquelle 19 accords et mémorandums de coopération ont été signés.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a mené des discussions fructueuses avec le président chinois Xi Jinping lors de sa visite officielle en Chine. Cette visite a été marquée par la signature de 19 accords et mémorandums de coopération entre les deux pays, renforçant davantage leurs relations bilatérales.

Selon les médias algériens, ces accords ont été conclus dans divers secteurs, notamment le transport ferroviaire, le transfert de technologie, la coopération agricole, les communications, le sport, l’investissement, la coopération commerciale, ainsi que dans des domaines tels que l’intérieur, l’urbanisme, la recherche scientifique, la justice, le développement social, les énergies renouvelables, l’hydrogène et bien d’autres.

Le président Tebboune a exprimé sa gratitude envers la Chine pour son soutien à l’Algérie, soulignant que cette visite intervient après la signature d’accords importants qui renforcent les relations bilatérales. Il a également souligné l’importance pour l’Algérie de devenir membre des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) et de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS).

De son côté, le président chinois Xi Jinping a réaffirmé la volonté de la Chine de renforcer son amitié profonde avec l’Algérie. Cette visite est perçue comme une occasion de renforcer la confiance mutuelle et d’approfondir la coopération bilatérale dans divers domaines.

La Chine et l’Algérie ont élevé leur partenariat à un niveau stratégique global en 2014, faisant de l’Algérie le premier pays arabe à établir un tel niveau de partenariat avec la Chine. Les échanges commerciaux entre les deux pays s’élèvent actuellement à environ 7 milliards de dollars par an, et cette visite vise à élargir davantage le volume de la coopération bilatérale.