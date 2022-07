« L’Afrique est le théâtre d’une guerre de désinformation et de manipulation de l’information » Emmanuel Macron

Ce jeudi 28 juillet, Emmanuel Macron achève sa tournée en Afrique, par la Guinée-Bissau. Comme au Cameroun et au Bénin, le président français n’a pas manqué d’accuser la Russie comme étant le bouc émissaire de tous les maux du continent.

Les accusations répétées du président Français Emmanuel Macron à l’encontre de la Russie, pendant cette tournée africaine, est la preuve de la réelle motivation de cette visite dans un contexte de rivalité franco-russe. Si les autres puissances ont affiché leur volonté d’entrer en partenariat gagnant-gagnant avec l’Afrique, la France s’est toujours offusquée de cette souveraineté des peuples africains à traiter d’Etat à Etat avec ces « nouveaux » partenaires.

En visite à Bissau dans le cadre d’une tournée africaine l’ayant mené au Cameroun et au Bénin, Emmanuel Macron est revenu « encore » à la charge sur ses accusations sur la présence russe en Afrique. Acteur, pendant plusieurs décennies, de la désinformation et de la manipulation, pour renverser les présidents africains et placer ses sbires à la tête de ces Etats, la France se pointe aujourd’hui comme un ange.

« On le voit, l’Afrique est aussi le théâtre d’une guerre d’information ou plutôt de désinformation et de manipulation de l’information. Il y a de plus en plus d’organes de propagande au service de projets géopolitiques ou d’influence. » a déclaré le président français lors de la conférence de presse conjointe avec Umaro Sissoco Embalo. A plusieurs reprises, pendant cette conférence de presse, Emmanuel Macron a fait allusion à la Russie comme étant la source de tous les maux de la planète.