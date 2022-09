La vie de ces 03 signes du zodiaque pourrait basculer durant le mois de septembre

Le mois de septembre 2022 pourrait faire basculer la vie des natifs de certains signes astrologiques. Découvrez les trois signes concernés dans cet article.

Au cours de mois de septembre, des problèmes risquent de faire surface dans la vie de certaines personnes. Voici les signes du zodiaque qui seront plus touchés.

Bélier

La rétrogradation de Mercure impactera principalement la maison des partenariats du Bélier. Le natif de ce signe risque de rencontrer des problèmes dans ses relations amicales ou professionnelles. Des tensions avec son entourage se feront ressentir dans les jours qui viennent. D’ailleurs, à partir du 17 septembre, le Bélier aura de fortes chances de rompre avec des collègues qui drainent son énergie et le tirent vers le bas. Concernant ses projets, ce signe fonceur devra faire face à de nombreux imprévus auxquels il n’était pas préparé, et qui impacteront le bon déroulement de ses projets. Le Bélier aura également des problèmes dans la gestion de l’argent. Ce signe dépensier de nature réalisera que sa paye n’est plus suffisante pour couvrir ses charges et ses besoins, et cela le frustra davantage. D’autant plus qu’il se rendra compte que son travail et son implication ne sont pas bien récompensés. Cette prise de conscience le poussera à envisager des changements dans sa vie professionnelle.

Lion

Le natif de ce signe pourra durant le mois de septembre nouer des partenariats importants au niveau professionnel et élargir son réseau. Toutefois, la rétrogradation de Mercure risque de poser des obstacles sur le chemin du Lion. En effet, il va devoir gérer certaines contraintes, susceptibles de ralentir ses projets. Les astres conseillent ce signe de Feu d’apprendre à anticiper les imprévus et les éventuels problèmes, afin de minimiser leur impact. Le natif de ce signe devra également faire preuve de sang-froid durant ce mois de septembre. La rétrogradation de Mercure attisera des tensions dans son milieu professionnel, qui pourraient rendre le climat de travail désagréable.

Pour pallier les difficultés qu’il pourrait rencontrer durant ce mois, le Lion devra également mettre de côté sa vantardise. Un brin narcissique, le natif de ce signe se croit capable de relever seul n’importe quel obstacle. Or, malgré son mental d’acier, ce signe de Feu peut se trouver impuissant face à certaines situations. D’ailleurs, les astres recommandent au Lion de suivre les mises en garde de ses proches.

Vierge

La rétrogradation de Mercure impactera fortement l’humeur de la Vierge. Ses sautes d’humeur seront très fréquentes et auront des effets néfastes sur ses rapports avec ses collègues au travail. En effet, la Vierge risquerait de se montrer agressive et très susceptible envers les autres. Pour ce mois de septembre, les astres conseillent au natif de ce signe de rester neutre face à n’importe quelle situation, et d’éviter les réactions à chaud. Concernant ses projets, ce signe méticuleux et perspicace de nature devra se montrer très souple durant ce mois. En effet, rien ne sera tout à fait acquis, et il pourra même faire face à plusieurs changements de situation.