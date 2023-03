La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, attendue en Afrique fin mars

La vice-présidente américaine Kamala Harris va se rendre entre la fin mars et début avril au Ghana, en Tanzanie et en Zambie, a annoncé lundi, la Maison Blanche, à la suite d’un sommet États-Unis-Afrique qui s’est tenu à Washington fin 2022.

«La résilience et l’adaptation climatique»

La vice-présidente démocrate se rendra sur place après une visite en février de Jill Biden, l’épouse du président, dans la Corne de l’Afrique, où elle avait notamment évoqué la sécheresse record et les questions agricoles et alimentaires. Kamala Harris doit ainsi, selon la Maison-Blanche, travailler afin de soutenir «la résilience et l’adaptation climatique» dans la région.

Ce déplacement intervient à la suite d’un sommet sur l’Afrique qui s’est tenu en décembre à Washington, pendant lequel le président Joe Biden a plaidé pour créer un vaste partenariat avec l’Afrique, et au moment où les États-Unis cherchent à affirmer leur présence sur le continent face aux investissements chinois. Le président avait alors promis de se rendre en Afrique subsaharienne, possiblement dès 2023, ce qui serait la première visite à ce niveau depuis Barack Obama qui s’était rendu au Kenya et en Éthiopie en 2015.