La Turqie et la Grèce signent un accord pour renforcer l’axe Ankara-Athènes

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, et le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, se sont rencontrés à New York en marge de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies. Cette rencontre a abouti à un accord visant à renforcer la coopération bilatérale entre la Turquie et la Grèce.

En tête-à-tête ce mercredi, Erdogan et Kyriakos ont exprimé leur satisfaction quant au climat positif qui prévaut actuellement dans les relations entre leurs deux pays et se sont engagés à le maintenir. Ils ont également confirmé la tenue de la réunion du Conseil de coopération de haut niveau entre la Turquie et la Grèce, prévue le 7 décembre à Thessalonique.

Les discussions ont porté sur des questions régionales et internationales, et les deux pays ont convenu de renforcer leur coopération dans le domaine de la protection civile, en particulier face aux catastrophes naturelles et à la crise climatique qui affectent la région méditerranéenne.

Un autre défi commun aux deux pays est l’afflux de réfugiés, et Erdogan et Mitsotakis ont décidé de travailler ensemble pour résoudre ce problème. Les ministres des affaires étrangères des deux pays ont été chargés de continuer à coordonner leurs efforts pour avancer sur cette question.

Il convient de rappeler que la Turquie et la Grèce, deux pays voisins, ont connu des tensions persistantes au fil des décennies. En 2021, des améliorations ont été observées dans leurs relations, mais des problèmes persistent, notamment en ce qui concerne l’armement des îles proches des côtes turques par la Grèce, une action que la Turquie a critiquée. Ankara a affirmé que de telles actions mettent en péril ses efforts en faveur de la paix.