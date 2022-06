La Türkiye et le Venezuela actent plusieurs protocoles d’accord

La Türkiye et le Venezuela ont signé trois (03) protocoles d’accord dans les domaines du tourisme, de l’agriculture et de la banque, a annoncé l’agence d’Etat aa.

Sur invitation du président turc, Recep Tayyip Erdogan, le président vénézuélien, Nicolas Maduro, est en visite officielle en Türkiye. Les deux leaders discutent des relations bilatérales entre la Turquie et le Venezuela sous tous les aspects ainsi que des mesures à adopter pour développer la coopération entre les deux pays. Ils ont aussi abordé les questions d’ordre régional et mondial.

Au cours des échanges, les deux chefs d’Etat ont signé trois (03) protocoles d’accord dans les domaines du tourisme, de l’agriculture et de la banque. Les accords comprennent un mémorandum d’accord entre la Fédération des agences de tourisme turques (TURSAB) et l’Entreprise nationale vénézuélienne de tourisme du Ministère du tourisme (VENETUR), ainsi qu’un mémorandum d’accord de coopération dans le domaine de la protection des végétaux et un mémorandum d’accord de coopération entre les deux banques centrales des deux pays.

En avril, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, s’était rendu à Caracas pour signer des accords de coopération. Il avait annoncé l’intention de la Turquie de tripler les investissements au Venezuela pour atteindre 1,5 milliard d’USD.