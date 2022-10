« La tâche a été effacée, le Bénin a réglé correctement le dossier du PPEA2 « , l’ambassadrice des Pays-Bas

Entachée il y a quelques années par le dossier PPEA2, la coopération entre le Bénin et le Royaume des Pays-Bas est désormais au beau fixe. La dernière visite de travail effectuée par le président Patrice Talon aux Pays-Bas est une confirmation du rétablissement de la bonne relation d’amitié entre les deux Etats.

Le président de la République du Bénin, Patrice Talon était en début du mois d’Octobre 2022, une visite de travail aux Royaumes des Pays-Bas où il a eu avec le CEO de Invest International Joost Oorthuizen, la signature de 03 accords financiers d’un montant total de 180 millions d’euros.

Membre de la délégation du chef de l’Etat, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci a animé cette semaine une conférence de presse pour faire le point de la visite du président Patrice Talon aux Pays-Bas. A la faveur de cette conférence de presse du premier diplomate béninois, l’ambassadrice des Pays-Bas qui a participé à la présentation du ministre Aurélien Agbénonci, est revenue sur le dossier PPEA2 qui a fait couler beaucoup d’eau et de salives au soir de la fin du second mandat du président Thomas Boni Yayi.

Le Bénin a réglé correctement le dossier PPEA2 en payant ce qu’il fallait payer…

Intervenant après le ministre Aurélien Agbénonci, l’ambassadrice des pays-Bas près le Bénin a fait savoir que l’image du Bénin a fortement changé dans son pays. Le Bénin se révèle désormais aux yeux du Royaume des Pays-Bas comme un Etat dans lequel les programmes de coopération peuvent être mis en œuvre, a certifié la diplomate belge.

A l’en croire, la tâche laissée dans la relation par le dossier PPEA2 a été effacée. « Le Bénin a réglé correctement tout le dossier du PPEA2 en payant ce qu’il fallait payer malheureusement. Mais aussi en mettant en place un système de gestion dans ( le secteur de) l’eau avec le modèle OMI DELTA, qui a été vraiment un grand programme qu’on a déroulé pour 58 millions ces derniers temps et qui a donné de l’eau potable à plus de 750.000 familles » , a confié la diplomate.

Retour sur le dossier PPEA2…

En 2013, il a été décidé, de commun accord avec la partie néerlandaise, de renouveler le Programme Pluriannuel d’appui au secteur de l’Eau et de l’Assainissement (PPEA II), à la suite de la première édition qui a couru de 2007 à 2012. D’un coût global de 43,65 milliards de FCFA, la grande partie sera financée par les Pays-Bas. Le ministère en charge de l’eau et la direction générale de l’eau étant chargés de gérer les fonds, et d’assurer la mise en œuvre du projet PPEAII qui va durer de 2013 à 2015.

Mais courant le mois d’avril 2015, un rapport du cabinet Fudicia Consulting Group (FCG), chargé d’élaborer annuellement le rapport d’audit de gestion du PPEA II, a révèlé que 3 milliards de Francs Cfa auraient fait l’objet de détournement.

Le 6 mai 2015, le gouvernement du Bénin n’ayant pu rassurer le partenaire financier, la ministre néerlandaise du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, Lilianne Ploumen, a décidé de la suspension de la coopération bilatérale directe, entre les Pays-Bas et le Bénin. Elle annonce que la reprise de la coopération sera tributaire des mesures que prendra le gouvernement béninois afin d’élucider le dossier.

Notons que dossier qui a fait couler assez d’encre et de salives, le député Barthélemy Kassa, alors ministre de l’eau et de l’énergie au moment des faits, est le plus indexé. Le Président Boni Yayi avait souhaité la levée de son immunité parlementaire pour qu’il se mette à la disposition de la justice ; mais c’était sans compter avec la mauvaise volonté de la majorité des députés qui ne voulait pas livrer leur collègue.

Ce dossier qui a secoué les derniers mois du mandat du Président Boni Yayi , avait conduit à la suspension de la coopération entre le Bénin et les Pays-Bas qui ont exigé la rétrocession des fonds détournés.