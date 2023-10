La Slovaquie a vivement critiqué la Russie pour son ingérence présumée dans les élections législatives qui ont eu lieu samedi, tandis que le populiste Robert Fico, considéré comme prorusse et opposé à l’aide militaire à l’Ukraine, a été chargé de former le nouveau gouvernement slovaque.

La Slovaquie a accusé la Russie d’une « ingérence inadmissible » dans ses élections législatives qui ont eu lieu ce samedi. Ces accusations interviennent après les déclarations du chef du renseignement extérieur russe, Sergueï Narychkine, qui a évoqué une prétendue « ingérence » de Washington dans les affaires intérieures slovaques.

Le ministère slovaque des Affaires étrangères a vivement protesté contre ces déclarations, qualifiant les commentaires de Narychkine de remise en question de « l’intégrité des élections libres et démocratiques en Slovaquie ». En réponse, l’ambassade russe à Bratislava a nié toute interférence russe dans les élections.

Parallèlement à ces accusations, la présidente slovaque a chargé le populiste Robert Fico de former le nouveau gouvernement slovaque. Robert Fico est un leader politique qui a exprimé des opinions pro-russes et s’est opposé à l’aide militaire à l’Ukraine. Sa nomination soulève des préoccupations quant à la direction future de la politique étrangère de la Slovaquie, dans un contexte de tension entre la Russie et l’Occident.