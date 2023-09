La situation de notre ambassadeur au Niger « n’est pas la plus agréable du monde », Catherine Colonna

- Publicité-

En conférence de presse depuis New York où elle participe à l’Assemblée générale des Nations unies, la ministre de l’Europe et des affaires étrangères de la France a déclaré que l’ambassadeur Sylvain Itté « va bien ». « Sa situation n’est pas la plus agréable du monde et qu’elle n’est pas justifiée », selon Catherine Colonna.

La France maintiendra à son poste l’ambassadeur retenu par les militaires putschistes du Niger et refuse d’accepter les pressions du gouvernement de facto pour le renvoyer, a déclaré lundi à New York la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. L’ambassadeur Sylvain Itté et plusieurs diplomates français « sont littéralement pris en otage dans l’ambassade de France », a dénoncé le président Emmanuel Macron vendredi dernier, ajoutant qu’ils ne sont autorisés à manger que des rations militaires.

Ce lundi 18 Septembre, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, en conférence de presse depuis New York où elle participe à l’Assemblée générale des Nations unies, a réaffirmé la position de Paris qui reste immuable.

- Publicité-

« Notre ambassadeur [au Niger ] va bien, je redis qu’il est en sécurité, que sa situation n’est pas la plus agréable du monde et qu’elle n’est pas justifiée » a déclaré Catherine Colonna. Et de poursuivre que « ce n’est pas sur une injonction qu’une décision sera prise » et que la France « n’a pas à reconnaître les décisions d’un pouvoir qui n’a aucune légitimité ». Et d’ajouter : « Notre ambassadeur a été accrédité par les autorités légitimes du Niger, donc (…) il restera à son poste tant que nous le souhaitons ».

La cheffe de la diplomatie rappelle par ailleurs que « l’ensemble de la communauté internationale connue » dont « l’Union africaine, la CEDEAO, l’Europe, et les Etats-Unis » ont « condamné cette tentative de coup d’Etat militaire et demandé le rétablissement de l’ordre constitutionnel ». « En ce qui nous concerne, nous n’avons eu d’autre ligne que de rappeler: condamnation, demande de libération, retour à l’ordre constitutionnel, soutien aux efforts des pays de la région », a-t-elle égrené, réitérant l’appui français aux « prises de position de la CEDEAO ». Catherine Colonna, qui s’exprimait à l’ouverture de l’Assemblée générale des Nations unies, réitérait ainsi la position qui est celle de la France depuis le début du coup d’Etat au Niger.