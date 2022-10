La Sapiosexualité: tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle forme d’attirance sexuelle

Certains s’intéressent aux caractéristiques physiques, comme de beaux yeux ou un corps tonique et musclé. D’autres sont attirés par le pouvoir, la richesse ou l’influence. Cependant, il existe une nouvelle forme d’attirance que nous vous invitons à découvrir dans cet article.

La Sapiosexualité est le fait d’être sexuellement ou sentimentalement attiré(e) par des personnes intelligentes, instruites ou charismatiques. Les Sapiosexuels s’intéressent souvent à quelqu’un qui peut s’engager dans une discussion animée sur la littérature ou la politique, ou à une personne capable de faire du calcul mental.

L’intelligence rend sexy

A en croire les Sapiosexuels, l’intelligence rend sexy. Et une personne plastiquement somptueuse peut devenir un véritable repoussoir si elle est incapable de construire une phrase en français avec sujet, verbe et complément. Ainsi, hors du monde virtuel des images instagrammables, les adeptes de la Sapiosexualité revendiquent le droit d’être attirés par ce qui se trame au-delà des apparences, de considérer l’intellect comme un aphrodisiaque et les discussions philosophiques comme des préliminaires.

A en croire une étude menée par des chercheurs de l’Université de Western Australia en 2018, 8% de la population mondiale se dit sapiosexuelle, dont une majorité de femmes.