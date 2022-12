La Russie va renforcer sa coopération militaire avec la Biélorussie, selon Poutine

En visite à Minsk, Vladimir Poutine a annoncé une coopération militaire renforcée avec la Biélorussie. Une annonce qui survient alors que Kiev craint une nouvelle offensive russe depuis la Biélorussie en 2023.

Le président russe Vladimir Poutine qui a foulé le sol bélarusse lundi, a insisté sur les liens étroits entre Moscou et Minsk, « les alliés les plus proches et des partenaires stratégiques » qui résistent « de manière efficace » aux sanctions occidentales.

Selon lui, au cours de ces pourparlers « substantiels » avec son homologue Alexandre Loukachenko, Moscou et Minsk se sont mis d’accord pour renforcer leur coopération dans « tous les domaines », notamment dans le secteur de la défense.

« Livraisons mutuelles d’armes »

Il s’agit des « mesures communes pour assurer la sécurité » des deux pays, des « livraisons mutuelles d’armes », ainsi que de la fabrication commune des armements, a précisé le président russe.

La Russie va également continuer de former des militaires biélorusses pour piloter des avions biélorusses de conception soviétique, capables de porter des bombes nucléaires, selon la même source.

La Russie « n’a pas intérêt » à absorber le Bélarus

Le président russe Vladimir Poutine a assuré lundi que la Russie « n’a pas intérêt » à absorber le Bélarus, son plus proche allié, très dépendant de Moscou pour les livraisons de gaz et de pétrole.

« La Russie n’a pas intérêt à absorber qui que ce soit. Cela n’a pas de sens tout simplement », a déclaré M. Poutine, lors d’une conférence de presse avec son homologue bélarusse Alexandre Loukachenko à l’issue de leurs pourparlers à Minsk.