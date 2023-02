La Russie suspend le traité New Start

Annoncée mardi, par le président Vladimir Poutine, la suspension du Traité New Start est désormais actée en Russie. En effet, le Parlement russe a validé la suspension du traité de désarmement nucléaire ce mercredi 22 février 2023.

Les deux chambres du Parlement russe ont acté la suspension du traité de désarmement nucléaire New Start, une décision annoncée mardi par le président Vladimir Poutine et dénoncée à l’unisson par les puissances occidentales. Les députés de la Douma, la chambre basse, ont d’abord approuvé à l’unanimité la suspension avant d’être suivis quelques heures plus tard par les sénateurs de la chambre haute, le Conseil de la Fédération, ont rapporté les agences de presse russes.

Le ministère russe des Affaires étrangères avait toutefois précisé mardi que Moscou continuerait de respecter la limitation de son arsenal nucléaire malgré la suspension de New Start, jusqu’à la fin effective du traité le 5 février 2026. La Russie a aussi affirmé qu’elle pourrait revenir sur cette suspension si Washington, qu’elle accuse de multiples violations, faisait preuve de « bonne foi » en vue d’une « désescalade globale ».

Le président américain Joe Biden, a réagi ce mercredi, à la décision du Parlement russe qui a validé la suspension. La suspension du traité New Start par Moscou est une « grave erreur », a déclaré le patron de la Maison Blanche.

Le New Start est le nom d’usage courant d’un traité de réduction des armes stratégiques nucléaires entre les États-Unis et la Russie. Il a été signé le 8 avril 2010 à Prague et, après sa ratification, est entré en vigueur le 5 février 2011 pour une durée de dix ans.