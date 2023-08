Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, met en garde contre les menaces posées par les pays occidentaux aux frontières de la Russie, en promettant une réponse rapide et adéquate. Ses préoccupations portent sur la « guerre indirecte », le soutien à Kiev, l’expansion de l’OTAN et la militarisation de la Pologne.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a averti que les menaces émanant des pays occidentaux aux frontières de la Russie nécessitent une « réponse rapide et adéquate ». S’exprimant devant des hauts responsables de l’armée, Choïgou a mis en évidence plusieurs préoccupations majeures qui, selon lui, nécessitent une vigilance accrue.

Le ministre russe de la Défense a spécifiquement mentionné ce qu’il qualifie de « guerre indirecte » menée par l’Occident contre la Russie. Il a pointé du doigt le soutien « sans précédent » au régime de Kiev et l’adhésion de la Finlande à l’OTAN, ainsi que la future adhésion de la Suède à cette alliance militaire. Choïgou a également exprimé son inquiétude face à la « militarisation de la Pologne ».

Ces déclarations reflètent les tensions croissantes entre la Russie et les pays occidentaux, ainsi que les préoccupations de Moscou concernant les développements géopolitiques dans la région. Le ministre de la Défense a souligné la nécessité d’une réponse rapide et adéquate pour faire face à ces menaces, tout en préservant la sécurité et les intérêts de la Russie.